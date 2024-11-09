У Львівській області заступник начальника поліції взяв хабар у 2,5 тис. доларів

Молоток судді. Фото ілюстративне: Pexels

У Львівській області заступник начальника Золочівського головного управління Нацполіції взяв хабар. Йдеться про суму у розмірі 2 500 доларів.

Про це йдеться в судовому вироку, опублікованому в Опендатаботі.

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Деталі справи

Обвинувачений, бувши заступником начальника Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області, з метою особистого збагачення вирішив взяти хабар. Він отримав неправомірну вигоду у розмірі 2 500 доларів за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави. Чоловік пообіцяв закрити за гроші кримінальне провадження.

Правоохоронець повністю визнав свою провину. Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 181 680 гривень. Обвинувачений сплатив її.

Що вирішив суд

Суддя затвердив угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим.

Правоохоронця визнали винним у вчиненні кримінального правопорушення та призначили йому покарання у вигляді штрафу у розмірі 93 906 грн.

Нагадаємо, у Львові суд задовольнив позов багатодітного батька з другою групою інвалідності, який звернувся до територіального центру комплектування через те, що його заяву на отримання відстрочки від мобілізації проігнорували.

Також на Хмельниччині працівник ТЦК був затриманий за отримання хабаря. Він пропонував допомогти військовозобов'язаному уникнути мобілізації за 4,5 тисячі доларів.