Во Львовской области заместитель начальника полиции взял взятку в 2,5 тыс. долларов

Молоток судьи. Фото иллюстративное: Pexels

Во Львовской области заместитель начальника Золочевского главного управления Нацполиции взял взятку. Речь идет о сумме в размере 2 500 долларов.

Об этом говорится в судебном приговоре, опубликованном в Опендатаботе.

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Детали дела

Обвиняемый, будучи заместителем начальника Золочевского РВП ГУ НП во Львовской области, с целью личного обогащения решил взять взятку. Он получил неправомерную выгоду в размере 2 500 долларов за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства. Мужчина пообещал закрыть за деньги уголовное производство.

Правоохранитель полностью признал свою вину. Постановлением следственного судьи Лычаковского районного суда применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 181 680 гривен. Обвиняемый оплатил его.

Что решил суд

Судья утвердил соглашение о признании виновности, заключенное между прокурором и обвиняемым.

Правоохранителя признали виновным в совершении уголовного преступления и назначили ему наказание в виде штрафа в размере 93 906 грн.

Напомним, во Львове суд удовлетворил иск многодетного отца со второй группой инвалидности, который обратился в территориальный центр комплектования из-за того, что его заявление на получение отсрочки от мобилизации было проигнорировано.

Также в Хмельницкой области работник ТЦК был задержан за получение взятки. Он предлагал помочь военнообязанному избежать мобилизации за 4,5 тысячи долларов.