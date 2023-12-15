На Львівщині посилять ППО, — в ОВА розповіли деталі
У Львівській області посилено протиповітряну оборону для захисту інфраструктури від російських ракетних ударів. Також було створено 45 мобільних груп ППО для боротьби з безпілотниками Shahed-136 за підтримкою повітряного командування "Захід".
Про це повідомляє "Суспільне.Львів" з посиланням на брифінг голови ОВА Максима Козицького за підсумком Конгресу місцевих та регіональних влад.
Посилення ППО для Львівщини
"Якщо брати за останній місяць, ми явно покращили протиповітряну оборону, що стосується саме ракет. Я не можу називати, які саме системи були доставлені, але це суперсучасні системи західного зразка", — сказав він.
Посадовець додав: також було створено 45 мобільних груп для боротьби з іранськими дронами. На підході ще 55 зі 100 запланованих.
"Триває створення ще 55 мобільних груп. Це новостворений батальйон сухопутних військ протиповітряної оборони. До кінця року буде створено 100 таких — 45 створено, ще 55 буде. Це буде 100 мобільних груп", — зазначив Козицький.
Нагадаємо, що раніше на львівському Конгресі місцевих та регіональних влад виступив президент України Володимир Зеленський, де назвав головне завдання, яке є пріоритетним для влади.
Також там виступив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль: він розповів про план євроінтеграції на 2024 рік.
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