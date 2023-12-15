На Львівщині посилять ППО, — в ОВА розповіли деталі

Голова Львівської ОВА Максим Козицький. Фото: Суспільне.Львів

У Львівській області посилено протиповітряну оборону для захисту інфраструктури від російських ракетних ударів. Також було створено 45 мобільних груп ППО для боротьби з безпілотниками Shahed-136 за підтримкою повітряного командування "Захід".

Про це повідомляє "Суспільне.Львів" з посиланням на брифінг голови ОВА Максима Козицького за підсумком Конгресу місцевих та регіональних влад.

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"Якщо брати за останній місяць, ми явно покращили протиповітряну оборону, що стосується саме ракет. Я не можу називати, які саме системи були доставлені, але це суперсучасні системи західного зразка", — сказав він.

Посадовець додав: також було створено 45 мобільних груп для боротьби з іранськими дронами. На підході ще 55 зі 100 запланованих.

"Триває створення ще 55 мобільних груп. Це новостворений батальйон сухопутних військ протиповітряної оборони. До кінця року буде створено 100 таких — 45 створено, ще 55 буде. Це буде 100 мобільних груп", — зазначив Козицький.

Нагадаємо, що раніше на львівському Конгресі місцевих та регіональних влад виступив президент України Володимир Зеленський, де назвав головне завдання, яке є пріоритетним для влади.

Також там виступив і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль: він розповів про план євроінтеграції на 2024 рік.