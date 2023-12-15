Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львовской области усилят ПВО, — в ОВА рассказали детали arrow

Во Львовской области усилят ПВО, — в ОВА рассказали детали

15 декабря 2023 19:52
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Во Львовской области усилят ПВО, — в ОВА рассказали детали
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Общественное.Львов
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Во Львовской области усилена противовоздушная оборона для защиты инфраструктуры от российских ракетных ударов. Также было создано 45 мобильных групп ПВО для борьбы с беспилотниками Shahed-136 с поддержкой воздушного командования "Запад".

Об этом сообщает "Суспільне.Львів" со ссылкой на брифинг главы ОВА Максима Козицкого по итогам Конгресса местных и региональных властей.

Читайте также:

Усиление ПВО для Львовской области

"Если брать за последний месяц, мы явно улучшили противовоздушную оборону, касающуюся именно ракет. Я не могу называть, какие именно системы были доставлены, но это суперсовременные системы западного образца", — сказал он.

Чиновник добавил: также было создано 45 мобильных групп для борьбы с иранскими дронами. На подходе еще 55 из 100 запланированных.

"Продолжается создание еще 55 мобильных групп. Это вновь батальон сухопутных войск противовоздушной обороны. До конца года будет создано 100 таких — 45 создано, еще 55 будет. Это будет 100 мобильных групп", — отметил Козицкий.

Напомним, что ранее на львовском Конгрессе местных и региональных властей выступил президент Украины Владимир Зеленский, где назвал главную задачу, которая является приоритетной для власти.

Также там выступил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: он рассказал о плане евроинтеграции на 2024 год.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка - 80x80

Получит ли Украина помощь от США и почему возникает усталость от войны — интервью Подоляка

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

13:11 В Украине действуют новые правила вручения повесток военнообязанным — что изменилось

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

19:57 Двум категориям украинцев отказали в праве на отсрочку — о ком идет речь

Актуальное по теме