Во Львовской области усилят ПВО, — в ОВА рассказали детали

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Фото: Общественное.Львов

Во Львовской области усилена противовоздушная оборона для защиты инфраструктуры от российских ракетных ударов. Также было создано 45 мобильных групп ПВО для борьбы с беспилотниками Shahed-136 с поддержкой воздушного командования "Запад".

Об этом сообщает "Суспільне.Львів" со ссылкой на брифинг главы ОВА Максима Козицкого по итогам Конгресса местных и региональных властей.

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"Если брать за последний месяц, мы явно улучшили противовоздушную оборону, касающуюся именно ракет. Я не могу называть, какие именно системы были доставлены, но это суперсовременные системы западного образца", — сказал он.

Чиновник добавил: также было создано 45 мобильных групп для борьбы с иранскими дронами. На подходе еще 55 из 100 запланированных.

"Продолжается создание еще 55 мобильных групп. Это вновь батальон сухопутных войск противовоздушной обороны. До конца года будет создано 100 таких — 45 создано, еще 55 будет. Это будет 100 мобильных групп", — отметил Козицкий.

Напомним, что ранее на львовском Конгрессе местных и региональных властей выступил президент Украины Владимир Зеленский, где назвал главную задачу, которая является приоритетной для власти.

Также там выступил и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль: он рассказал о плане евроинтеграции на 2024 год.