У Брюховичах працівник автомийки викрав Volkswagen Touareg і влаштував ДТП

Мийка авто. Фото ілюстративне: Pexels

У Брюховичах працівник автомийки викрав автомобіль клієнта Volkswagen Touareg. Він поїхав до Львова, де вчинив дорожньо-транспортну пригоду та втікав від поліцейських.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Фігурант родом з Херсона. Він викрав вночі автомобіль вартістю майже мільйон гривень. Власник Volkswagen Touareg залишив його для хімчистки салону.

Затриманий фігурант. Фото: Нацполіція

Чоловік поїхав на викраденому автомобілі до Львова, де вчинив ДТП у центрі та втік. Однак його затримали в Житомирській області та взяли під варту.

Що вирішив суд

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому позбавлення волі на строк вісім років без конфіскації майна. Крім того, фігурант повинен сплатити 244 714 грн матеріальної шкоди власнику авто.

Нагадаємо, у Харкові двоє чоловіків підпалили автомобіль військових. Внаслідок цього відбулося судове засідання.

Раніше на Львівщині судили водія, який збив на смерть мотоцикліста. Після ДТП він втік з місця події.