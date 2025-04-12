На Львівщині водій автомобіля збив мотоцикліста й втік — вирок суду

Молоток судді на столі. Фото: LexInform

У Львівській області судити водія, який збив мотоцикліста на смерть. Після аварії чоловік покинув місце ДТП та втік.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Аварія сталася 3 вересня 2024 року на дорозі "Жовква — Кам'янка-Бузька" у Львівському районі. 57-річний водій автомобіля Mercedes був за кермом нетверезим та зіткнувся з мотоциклом Suzuki. За кермом мотоцикла був 45-річний чоловік, який внаслідок аварії загинув на місці аварії.

Після вчинення дорожньо-транспортної пригоди водій машини Mercedes втік з місця аварії. У вироку суду зазначили, що обвинувачений свідомо залишив без допомоги потерпілого, який перебував в небезпечному для життя стані і позбавлений можливості вжити заходів до самозбереження внаслідок безпорадного стану.

Вирок суду

Свою вину під час засідання суду чоловік повністю визнав. Він пояснив, що втік з місця аварії через те, що злякався. Суд визнав чоловіка та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років. Також винуватця ДТП позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на Одещині судили чоловіка, який п'яним вчинив ДТП. Через аварію постраждав пасажир.

Також ми повідомляли про те, у Львові водія комунального автобуса суд визнав винним у смертельному наїзді на жінку.