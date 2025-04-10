Водій автобуса отримав 5 років умовно за смертельну ДТП у Львові

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Львові водія комунального автобуса визнали винним у смертельному наїзді на жінку, що переходила дорогу. Інцидент трапився влітку 2024 року. Як встановив Шевченківський районний суд, чоловік порушив низку правил дорожнього руху, що й призвело до трагедії. Утім, з огляду на ряд обставин, йому призначили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі умовно, без заборони керувати транспортом.

Про це йдеться у вироку суду, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Аварія сталася 7 липня 2024 року близько 15:00 на проспекті Чорновола. Водій, керуючи автобусом "Електрон" із пасажирами, наближався до регульованого пішохідного переходу біля будинку №93. Незважаючи на зелений сигнал для транспорту, він не зреагував на ситуацію на дорозі, не знизив швидкість і допустив наїзд на жінку, яка почала перетинати дорогу на червоне світло. У результаті зіткнення пішохідка отримала численні важкі травми, що призвели до смерті.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину і висловив щире каяття. Він пояснив, що вчасно не помітив пішохода через неуважність, але з моменту події повністю визнав відповідальність і співпрацював зі слідством.

Донька загиблої подала заяву із проханням розглядати справу без її участі та не карати водія суворо. Вона не наполягала на позбавленні його водійських прав і не висувала жодних матеріальних чи моральних претензій.

При визначенні міри покарання суд врахував відсутність обтяжуючих обставин, щире розкаяння, позитивні характеристики обвинуваченого, його працевлаштування та важливість його роботи в умовах воєнного стану. Зокрема, в матеріалах справи зазначено, що КП "АТП №1", де працює чоловік, залучене у перевезенні військовослужбовців і забезпеченні логістики під час поховань.

У результаті суд призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим терміном на три роки. Також обвинувачений має періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу.

Окрім цього, суд постановив стягнути з нього понад 30 тисяч гривень витрат на проведення експертиз. Автобус, що фігурував у справі, було повернуто підприємству, яке є його власником.

Нагадаємо, у Львові суд поставив крапку щодо того, кому у власність має перейти Будинок профспілок, який оцінюється у 400 млн гривень.

Також вчора, 9 квітня, у Львові відбулося чергове судове засідання у справі вбивства мовознавиці Ірини Фаріон.