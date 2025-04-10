Водитель автобуса получил 5 лет условно за смертельное ДТП во Львове

Судейский молоток. Фото: Freepik

Во Львове водителя коммунального автобуса признали виновным в смертельном наезде на женщину, которая переходила дорогу. Инцидент произошел летом 2024 года. Как установил Шевченковский районный суд, мужчина нарушил ряд правил дорожного движения, что и привело к трагедии. Впрочем, учитывая ряд обстоятельств, ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы условно, без запрета управлять транспортом.

Об этом говорится в приговоре суда, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Авария произошла 7 июля 2024 года около 15:00 на проспекте Черновола. Водитель, управляя автобусом "Электрон" с пассажирами, приближался к регулируемому пешеходному переходу возле дома №93. Несмотря на зеленый сигнал для транспорта, он не среагировал на ситуацию на дороге, не снизил скорость и допустил наезд на женщину, которая начала пересекать дорогу на красный свет. В результате столкновения пешеходка получила многочисленные тяжелые травмы, приведшие к смерти.

Во время судебного разбирательства обвиняемый признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Он объяснил, что вовремя не заметил пешехода по невнимательности, но с момента происшествия полностью признал ответственность и сотрудничал со следствием.

Дочь погибшей подала заявление с просьбой рассматривать дело без ее участия и не наказывать водителя строго. Она не настаивала на лишении его водительских прав и не выдвигала никаких материальных или моральных претензий.

При определении меры наказания суд учел отсутствие отягчающих обстоятельств, искреннее раскаяние, положительные характеристики обвиняемого, его трудоустройство и важность его работы в условиях военного положения. В частности, в материалах дела указано, что КП "АТП №1", где работает мужчина, привлечено в перевозке военнослужащих и обеспечении логистики во время захоронений.

В результате суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком на три года. Также обвиняемый должен периодически появляться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения.

Кроме этого, суд постановил взыскать с него более 30 тысяч гривен расходов на проведение экспертиз. Автобус, который фигурировал в деле, был возвращен предприятию, которое является его владельцем.

Напомним, во Львове суд поставил точку относительно того, кому в собственность должен перейти Дом профсоюзов, который оценивается в 400 млн гривен.

Также вчера, 9 апреля, во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу убийства языковеда Ирины Фарион.