У Львові громаді повернули Будинок профспілок

Будинок профспілок у Львові. Фото: Об'єднання профспілок Львівщини

У Львові суд повернув у власність громади Будинок профспілок вартістю понад 400 млн грн. Прокурори в суді довели, що об’єкт нерухомості незаконно вибув з комунальної власності.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України у середу, 9 квітня.

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Зазначається, що за сприяння Львівської обласної прокуратури забезпечено реальне виконання рішення суду, постановлене за позовом прокуратури, про повернення у власність громади нерухомості у центрі Львова вартістю 414,5 млн грн.

За територіальною громадою Львівщини зареєстровано право власності на адміністративну будівлю (йдеться про так званий Будинок профспілок) площею понад 3,8 тис. кв. м.

Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

В суді прокурори довели, що всупереч законодавству об’єкт нерухомості незаконно вибув з комунальної власності та був зареєстрований у приватну власність за однією з організацій.

З огляду на це прокурори у судовому порядку звернулися з позовною заявою про повернення нерухомості законному власнику — територіальній громаді Львівщини. Законність та обґрунтованість вимог прокуратури підтверджено у суді апеляційної інстанції.

Отже, наразі рішення суду реально виконано. Право власності на спірну нерухомість зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Львівською обласною радою.

Зазначимо, що 9 квітня у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваного Зінченка залишили під вартою ще на 60 днів.

Додамо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон зустріли вигуками та криками. Зокрема, Зінченко натякнув на нові подробиці розслідування, які можуть незабаром бути оприлюднені.