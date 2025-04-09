У Львові громаді повернули Будинок профспілок

У громади Львова хотіли забрати Будинок профспілок — рішення суду
У Львові суд повернув у власність громади Будинок профспілок вартістю понад 400 млн грн. Прокурори в суді довели, що об’єкт нерухомості незаконно вибув з комунальної власності.
Про це повідомили у пресслужбі Офісу генпрокурора України у середу, 9 квітня.
У Львові через суд громаді повернули Будинок профспілок
Зазначається, що за сприяння Львівської обласної прокуратури забезпечено реальне виконання рішення суду, постановлене за позовом прокуратури, про повернення у власність громади нерухомості у центрі Львова вартістю 414,5 млн грн.
За територіальною громадою Львівщини зареєстровано право власності на адміністративну будівлю (йдеться про так званий Будинок профспілок) площею понад 3,8 тис. кв. м.
В суді прокурори довели, що всупереч законодавству об’єкт нерухомості незаконно вибув з комунальної власності та був зареєстрований у приватну власність за однією з організацій.
З огляду на це прокурори у судовому порядку звернулися з позовною заявою про повернення нерухомості законному власнику — територіальній громаді Львівщини. Законність та обґрунтованість вимог прокуратури підтверджено у суді апеляційної інстанції.
Отже, наразі рішення суду реально виконано. Право власності на спірну нерухомість зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Львівською обласною радою.
Зазначимо, що 9 квітня у Львові відбулося чергове судове засідання у справі про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваного Зінченка залишили під вартою ще на 60 днів.
Додамо, що підозрюваного у вбивстві Фаріон зустріли вигуками та криками. Зокрема, Зінченко натякнув на нові подробиці розслідування, які можуть незабаром бути оприлюднені.
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