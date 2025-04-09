Во Львове громаде вернули Дом профсоюзов

У громады Львова хотели забрать Дом профсоюзов — решение суда
Во Львове суд вернул в собственность громады Дом профсоюзов стоимостью более 400 млн грн. Прокуроры в суде доказали, что объект недвижимости незаконно выбыл из коммунальной собственности.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора Украины в среду, 9 апреля.
Во Львове через суд громаде вернули Дом профсоюзов
Отмечается, что при содействии Львовской областной прокуратуры обеспечено реальное исполнение решения суда, вынесенное по иску прокуратуры, о возвращении в собственность громады недвижимости в центре Львова стоимостью 414,5 млн грн.
За территориальной громадой Львовщины зарегистрировано право собственности на административное здание (говорится о так называемом Доме профсоюзов) площадью более 3,8 тыс м кв.
В суде прокуроры доказали, что вопреки законодательству объект недвижимости незаконно выбыл из коммунальной собственности и был зарегистрирован в частную собственность за одной из организаций.
Учитывая это, прокуроры в судебном порядке обратились с исковым заявлением о возвращении недвижимости законному владельцу — территориальной громаде Львовщины. Законность и обоснованность требований прокуратуры подтверждена в суде апелляционной инстанции.
Итак, сейчас решение суда реально выполнено. Право собственности на спорную недвижимость зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество за Львовским областным советом.
Отметим, что 9 апреля во Львове состоялось очередное судебное заседание по делу об убийстве языковеда Ирины Фарион. Подозреваемого Зинченко оставили под стражей еще на 60 дней.
Добавим, что подозреваемого в убийстве Фарион встретили возгласами и криками. В частности, Зинченко намекнул на новые подробности расследования, которые могут вскоре обнародовать.
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