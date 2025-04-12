На Львовщине водитель сбил мотоциклиста и сбежал — приговор суда

Молоток судьи на столе. Фото: LexInform

Во Львовской области судить водителя, который сбил мотоциклиста насмерть. После аварии мужчина покинул место ДТП и скрылся.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Авария произошла 3 сентября 2024 года на дороге "Жовква - Каменка-Бугская" во Львовском районе. 57-летний водитель автомобиля Mercedes был за рулем нетрезвым и столкнулся с мотоциклом Suzuki. За рулем мотоцикла был 45-летний мужчина, который в результате аварии погиб на месте аварии.

После совершения дорожно-транспортного происшествия водитель машины Mercedes скрылся с места аварии. В приговоре суда отметили, что обвиняемый сознательно оставил без помощи потерпевшего, который находился в опасном для жизни состоянии и лишен возможности принять меры к самосохранению вследствие беспомощного состояния.

Приговор суда

Свою вину во время заседания суда мужчина полностью признал. Он пояснил, что сбежал с места аварии из-за того, что испугался. Суд признал мужчину и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Также виновника ДТП лишили права управлять транспортными средствами на 10 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области судили мужчину, который пьяным совершил ДТП. Из-за аварии пострадал пассажир.

Также мы сообщали о том, во Львове водителя коммунального автобуса суд признал виновным в смертельном наезде на женщину.