В Брюховичах работник автомойки угнал Volkswagen Touareg и устроил ДТП

На Львовщине работник автомойки украл авто — приговор суда
В Брюховичах работник автомойки угнал автомобиль клиента Volkswagen Touareg. Он поехал во Львов, где совершил дорожно-транспортное происшествие и скрывался от полицейских.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Фигурант родом из Херсона. Он похитил ночью автомобиль стоимостью почти миллион гривен. Владелец Volkswagen Touareg оставил его для химчистки салона.
Мужчина поехал на угнанном автомобиле во Львов, где совершил ДТП в центре и скрылся. Однако его задержали в Житомирской области и взяли под стражу.
Что решил суд
Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы на срок восемь лет без конфискации имущества. Кроме того, фигурант должен уплатить 244 714 грн материального ущерба владельцу авто.
Напомним, в Харькове двое мужчин подожгли автомобиль военных. В результате этого состоялось судебное заседание.
Ранее на Львовщине судили водителя, который сбил насмерть мотоциклиста. После ДТП он скрылся с места происшествия.
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