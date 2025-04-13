В Брюховичах работник автомойки угнал Volkswagen Touareg и устроил ДТП

Мойка авто. Фото иллюстративное: Pexels

В Брюховичах работник автомойки угнал автомобиль клиента Volkswagen Touareg. Он поехал во Львов, где совершил дорожно-транспортное происшествие и скрывался от полицейских.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Фигурант родом из Херсона. Он похитил ночью автомобиль стоимостью почти миллион гривен. Владелец Volkswagen Touareg оставил его для химчистки салона.

Задержанный фигурант задержан. Фото: Нацполиция

Мужчина поехал на угнанном автомобиле во Львов, где совершил ДТП в центре и скрылся. Однако его задержали в Житомирской области и взяли под стражу.

Что решил суд

Суд признал мужчину виновным и назначил ему лишение свободы на срок восемь лет без конфискации имущества. Кроме того, фигурант должен уплатить 244 714 грн материального ущерба владельцу авто.

Напомним, в Харькове двое мужчин подожгли автомобиль военных. В результате этого состоялось судебное заседание.

Ранее на Львовщине судили водителя, который сбил насмерть мотоциклиста. После ДТП он скрылся с места происшествия.