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На Львівщині працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах — з якою метою

27 квітня 2024 18:47
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко
На Львівщині працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах — з якою метою
Український військовий на блокпості. Ілюстративне фото: УНІАН
3891e3e1-f22d-4ba4-b88b-df8df842f500 - Анна Полісученко

На Львівщині на блокпостах чергуватимуть працівники ТЦК. Рада Оборони внесла зміни в склад контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомив у коментарі Tvoemisto.tv керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень.

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Він заявив, що згідно з рішенням Ради Оборони внесли зміни в склад контрольно-пропускних пунктів. Відтепер там працюватимуть два представника Національної поліції і два представника РТЦК і СП.

Нині на Львівщині облаштовано сім внутрішніх блокпостів — це контрольно-пропускні пункти, де працюють правоохоронці, які проводять контрдиверсійні заходи. 

Однак таке збільшення чисельності не стосується прикордонних контрольно-пропускних пунктів, яких в області також є сім.

Нещодавно ми писали, скільки блокпостів на Львівщині та чи вручають там повістки.

Крім того, в Україні у цивільних регулярно виникають питання щодо законності рейдів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому ухилянти продовжують шукати варіанти, щоб залишити країну.

війна
КПП
Львів
Україна
ТЦК та СП

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