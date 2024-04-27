На Львівщині працівники ТЦК чергуватимуть на блокпостах — з якою метою

Український військовий на блокпості. Ілюстративне фото: УНІАН

На Львівщині на блокпостах чергуватимуть працівники ТЦК. Рада Оборони внесла зміни в склад контрольно-пропускних пунктів.

Про це повідомив у коментарі Tvoemisto.tv керівник апарату Львівської ОВА Тарас Грень.

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Він заявив, що згідно з рішенням Ради Оборони внесли зміни в склад контрольно-пропускних пунктів. Відтепер там працюватимуть два представника Національної поліції і два представника РТЦК і СП.

Нині на Львівщині облаштовано сім внутрішніх блокпостів — це контрольно-пропускні пункти, де працюють правоохоронці, які проводять контрдиверсійні заходи.

Однак таке збільшення чисельності не стосується прикордонних контрольно-пропускних пунктів, яких в області також є сім.

Нещодавно ми писали, скільки блокпостів на Львівщині та чи вручають там повістки.

Крім того, в Україні у цивільних регулярно виникають питання щодо законності рейдів працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. При цьому ухилянти продовжують шукати варіанти, щоб залишити країну.