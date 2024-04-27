Во Львовской области работники ТЦК будут дежурить на блокпостах — с какой целью
Во Львовской области на блокпостах будут дежурить работники ТЦК. Совет Обороны внес изменения в состав контрольно-пропускных пунктов.
Об этом сообщил в комментарии Tvoemisto.tv руководитель аппарата Львовской ОВА Тарас Грень.
Будут ли мобилизовать на блокпостах Львовской области
Он заявил, что согласно решению Совета Обороны внесли изменения в состав контрольно-пропускных пунктов. Отныне там будут работать два представителя Национальной полиции и два представителя РТЦК и СП.
В настоящее время во Львовской области обустроены семь внутренних блокпостов — это контрольно-пропускные пункты, где работают правоохранители, которые проводят контрдиверсионные мероприятия.
Однако такое увеличение численности не касается пограничных контрольно-пропускных пунктов, которых в области также семь.
Недавно мы писали, сколько блокпостов во Львовской области и вручают ли там повестки.
Кроме того, в Украине у гражданских регулярно возникают вопросы законности рейдов работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. При этом уклонисты продолжают искать варианты, чтобы покинуть страну.
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