У Львові викрили масштабну схему виїзду ухилянтів через митницю

Слідчі дії прокуратури. Фото: Львівська обласна прокуратура

Львівська обласна прокуратура повідомила про викриття інспекторки митниці, яка займалася незаконним переправленням військовозобов’язаних чоловіків за кордон. За інформацією слідства, вона налагодила злочинну схему, скориставшись своєю посадою та доступом до прикордонного контролю.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Читайте також:

У Львівській області працівниця митниці перевозила ухилянтів у власному авто за кордон

У прокуратурі розповіли, що у період дії воєнного стану підозрювана використовувала своє службове становище, щоб вивозити чоловіків, які не мали законних підстав для виїзду.

Вона переховувала їх у салоні власного автомобіля і, проходячи митний та паспортний контроль, повідомляла, що їде сама. Оскільки митні працівники зазвичай не піддаються ретельним перевіркам на кордоні, її схема успішно працювала.

Слідчі дії у підозрюваної. Фото: Львівська обласна прокуратура

Слідчі дії прокуратури. Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронцям вдалося зафіксувати щонайменше чотири випадки, коли жінка переправляла військовозобов’язаних до Польщі. Відомо, що за свої послуги вона отримувала грошову винагороду. Після чергового незаконного перетину кордону їй передали 3000 доларів США.

Наразі підозрюваній інкримінують організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Слідчі дії тривають, а правоохоронці встановлюють можливих спільників та інших осіб, які могли скористатися цією схемою.

Нагадаємо, в Одеській області затримали перевізника, який за тисячі доларів перевозив ухилянта за кордон.

Також на Львівщині судили чоловіка, який хотів дати хабар працівникам МСЕК, щоб йому зробили фіктивну довідку