Во Львове разоблачили масштабную схему выезда уклонистов через таможню

Следственные действия прокуратуры. Фото: Львовская областная прокуратура

Львовская областная прокуратура сообщила о разоблачении инспектора таможни, которая занималась незаконной переправкой военнообязанных мужчин за границу. По информации следствия, она наладила преступную схему, воспользовавшись своей должностью и доступом к пограничному контролю.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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В прокуратуре рассказали, что подозреваемая использовала свое служебное положение, чтобы вывозить мужчин, которые не имели законных оснований для выезда.

Она прятала их в салоне собственного автомобиля и, проходя таможенный и паспортный контроль, сообщала, что едет сама. Поскольку таможенные работники обычно не подвергаются тщательным проверкам на границе, ее схема успешно работала.

Следственные действия у подозреваемой. Фото: Львовская областная прокуратура

Следственные действия прокуратуры. Фото: Львовская областная прокуратура

Правоохранителям удалось зафиксировать по меньшей мере четыре случая, когда женщина переправляла военнообязанных в Польшу. Известно, что за свои услуги она получала денежное вознаграждение. После очередного незаконного пересечения границы ей передали 3000 долларов США.

Сейчас подозреваемой инкриминируют организацию незаконной переправки лиц через государственную границу. Следственные действия продолжаются, а правоохранители устанавливают возможных сообщников и других лиц, которые могли воспользоваться этой схемой.

Напомним, в Одесской области задержали перевозчика, который за тысячи долларов перевозил уклониста за границу.

Также во Львовской области судили мужчину, который хотел дать взятку работникам МСЭК, чтобы ему сделали фиктивную справку