На Львівщині правоохоронці викрили масштабну нарколабораторію

Правоохоронці у нарколабораторії. Фото: Нацполіція

У Львівській області правоохоронці викрили підпільні лабораторії з виробництва наркотиків. При цьому вони вилучили канабіс на десять мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба Національної поліції у середу, 13 березня.

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"Готовий до збуту "товар" учасники наркоугруповання постачали до Дрогобицької виправної колонії. Заходи щодо затримання учасників групи проходили у два етапи", — говориться у повідомленні.

Ватажок злочинної групи, відбуваючи тюремний термін, налагодив схему постачання та збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на територію Дрогобицької виправної колонії.

З метою збуту заборонених речовин серед засуджених фігурант справи залучив до ведення наркобізнесу кількох осіб як з-поміж утриманців пенітенціарної установи, так і з волі.

Останні відповідали за формування "замовлень" та їх "перекиди" через охоронюваний периметр на територію тюрми. Безпосередньо один з учасників відповідав за функціонування нарколабораторій.

Слідчі дії правоохоронців. Фото: Нацполіція

Дії правоохоронців

Правоохоронці встановили місце перебування зловмисників. Приміщення двох приватних будинків у Львівському районі обладнали спеціальними системами підігріву, освітлення, автоматичного поливу, підживлення ґрунту і повітря тощо.

"Надалі готовий до збуту товар передавався фігурантам для його постачання до виправної установи", — пояснили у поліції.

5 березня поліцейські провели перший етап заходів та затримали двох фігурантів справи під час передачі чергової партії до місця позбавлення волі. Тоді їм та ще двом спільникам повідомили про підозри.

12 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у Львівській області знешкодили діяльність лабораторій та затримали учасника угруповання, відповідального за їх функціонування.

За результатами другого етапу заходів поліцейські вилучили канабісу на 10 млн грн. Затриманим повідомили про підозру у посіві та вирощуванні снодійної коноплі.

Наразі усі викриті правоохоронцями члени наркоугруповання перебувають під вартою.

Нагадаємо, у Львівській області чоловіка засудили на 10 років через незаконний продаж наркотиків та психотропних речовин.

Також ми писали, що поліцейські викрили жителів Одеси, які займалися збутом наркотичних речовин по всіх регіонах України.