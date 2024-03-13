Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию
Во Львовской области правоохранители разоблачили подпольные лаборатории по производству наркотиков. При этом они изъяли каннабис на десять миллионов гривен.
Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в среду, 13 марта.
Во Львовской области обнаружили нарколабораторию
"Готов к сбыту "товар" участники наркогруппировки поставляли в Дрогобычскую исправительную колонию. Мероприятия по задержанию участников группы проходили в два этапа", — говорится в сообщении.
Главарь преступной группы, отбывая тюремный срок, наладил схему снабжения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территорию Дрогобычской исправительной колонии.
С целью сбыта запрещенных веществ среди осужденных фигурант дела привлек к ведению наркобизнеса нескольких человек как из иждивенцев пенитенциарного учреждения, так и по воле.
Последние отвечали за формирование "заказов" и их "кувырки" через охраняемый периметр на территорию тюрьмы. Непосредственно один из участников отвечал за функционирование нарколабораторий.
Действия правоохранителей
Правоохранители установили их местонахождение злоумышленников. Помещение двух частных домов во Львовском районе оборудовали специальными системами подогрева, освещения, автоматического полива, подкормки почвы и воздуха.
"В дальнейшем готовый к сбыту товар передавался фигурантам для его поставки в исправительное учреждение", — пояснили в полиции.
5 марта полицейские провели первый этап мероприятий и задержали двух фигурантов дела во время передачи дежурной партии к месту лишения свободы. Тогда им и еще двум сообщникам сообщили о подозрениях.
12 марта оперативники управления стратегических расследований во Львовской области совместно со следователями следственного управления ГУНП во Львовской области обезвредили деятельность лабораторий и задержали участника группировки, ответственной за их функционирование.
По результатам второго этапа мер полицейские изъяли каннабису на 10 млн грн. Задержанным сообщили о подозрении в посеве и выращивании снотворной конопли.
В настоящее время все разоблаченные правоохранителями члены наркогруппировки находятся под стражей.
Напомним, во Львовской области мужчину осудили на 10 лет из-за незаконной продажи наркотиков и психотропных веществ.
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