Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную нарколабораторию

Правоохранители в нарколаборатории. Фото: Нацполиция

Во Львовской области правоохранители разоблачили подпольные лаборатории по производству наркотиков. При этом они изъяли каннабис на десять миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции в среду, 13 марта.

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"Готов к сбыту "товар" участники наркогруппировки поставляли в Дрогобычскую исправительную колонию. Мероприятия по задержанию участников группы проходили в два этапа", — говорится в сообщении.

Главарь преступной группы, отбывая тюремный срок, наладил схему снабжения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территорию Дрогобычской исправительной колонии.

С целью сбыта запрещенных веществ среди осужденных фигурант дела привлек к ведению наркобизнеса нескольких человек как из иждивенцев пенитенциарного учреждения, так и по воле.

Последние отвечали за формирование "заказов" и их "кувырки" через охраняемый периметр на территорию тюрьмы. Непосредственно один из участников отвечал за функционирование нарколабораторий.

Следственные действия правоохранителей. Фото: Нацполиция

Действия правоохранителей

Правоохранители установили их местонахождение злоумышленников. Помещение двух частных домов во Львовском районе оборудовали специальными системами подогрева, освещения, автоматического полива, подкормки почвы и воздуха.

"В дальнейшем готовый к сбыту товар передавался фигурантам для его поставки в исправительное учреждение", — пояснили в полиции.

5 марта полицейские провели первый этап мероприятий и задержали двух фигурантов дела во время передачи дежурной партии к месту лишения свободы. Тогда им и еще двум сообщникам сообщили о подозрениях.

12 марта оперативники управления стратегических расследований во Львовской области совместно со следователями следственного управления ГУНП во Львовской области обезвредили деятельность лабораторий и задержали участника группировки, ответственной за их функционирование.

По результатам второго этапа мер полицейские изъяли каннабису на 10 млн грн. Задержанным сообщили о подозрении в посеве и выращивании снотворной конопли.

В настоящее время все разоблаченные правоохранителями члены наркогруппировки находятся под стражей.

Напомним, во Львовской области мужчину осудили на 10 лет из-за незаконной продажи наркотиков и психотропных веществ.

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