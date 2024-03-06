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Десять років за продаж наркотиків — на Львівщині засудили злочинця

6 березня 2024 14:49
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Десять років за продаж наркотиків — на Львівщині засудили злочинця
Мешканцю Пустомит винесено вирок за продаж наркотиків. Фото: lifedaily.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Суд визнав 28-річного жителя Пустомитівського району винним у незаконному продажу наркотиків та психотропних речовин за позовом прокурорів.

Про це повідомила Львівська обласна прокуратура в середу, 6 березня.

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Деталі розслідування справи щодо продажу наркотиків

За даними прокуратури, у липні 2022 року він займався продажем амфетаміну, PVP та канабісу.

Він пакував незаконні речовини у зіп-пакети та розкладав їх по Львівській області. Потім він надсилав своїм "покупцям" фото з позначками місць, де вони знаходилися, через мережу "Інтернет".

Попереднє розслідування проводили слідчі з відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Львівській області.

Рішення суду стає законним після закінчення терміну для подання апеляції.

Нагадаємо, що раніше у Львові затримали наркодилерку, яка організувала притон для збуту та вживання психотропів.

Раніше ми писали, що у Львівській області поліцейські ліквідували нарколабораторію, яка в промислових масштабах виробляла наркотики та психотропи.

наркотики
Львів
наркоторгівля
Львівська область
прокуратура
Кримінал

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