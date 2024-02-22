На Львівщині активіста 10 разів зупиняли за керування під наркотиками — чи позбавили прав порушника

Поліцейські зупинили авто. Ілюстративне фото: Нацполіція

На Львівщині 10 разів поліцейські зупиняли на дорогах керівника дрогобицької громадської організації "ЯДро", екскандидата у депутати Дрогобицької міськради Андрія Нанівського. Активіст регулярно порушував правила дорожнього руху перебуваючи у стані наркотичного сп'яніння за кермом.

Про це повідомляє Zaxid.Net в четвер, 22 лютого.

Дрогобицький активіст регулярно сідає за кермо у наркотичному сп'янінні

Нещодавно, 20 лютого 2024 року суд вчергове визнав винним Нанівського у кермуванні авто в нетверезому стані. Йому призначили штраф у 51 тис. грн та позбавили водійського посвідчення на 10 років. Активіста переважно зупиняють за кермом кросовера Lexus RX300.

Так і 10 січня Нанівського зупинили у Дрогобичі з ознаками наркотичного сп'яніння. При цьому у чоловіка не було при собі водійського посвідчення. Від проходження перевірки водій відмовився та не з'явився на судове засідання.

Андрій Нанівський. Фото: ПроДрогобич

Цей випадок став вже 10, коли керівника ГО затримували за керування авто під наркотиками. Щоразу суди визнають винним Нанівського та призначають штрафи від 17 до 51 тис. грн. Його також позбавляють водійських прав, однак авто не конфісковують, тому що доказів того, що Lexus RX300 належить активісту немає.

Нагадаємо, 11 лютого на Львівщині один із сільських депутатів напідпитку втікав від правоохоронців під час комендантської години та намагався збити одного з них.

Також ми писали про те, що 21 лютого на трасі "Львів-Самбір-Ужгород" у Львівській області мікроавтобус наїхав на пішохода. Внаслідок отриманих травм постраждалий помер у лікарні.