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На Львовщине активиста 10 раз останавливали за вождение под наркотиками — лишили ли прав нарушителя

22 февраля 2024 17:26
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
На Львовщине активиста 10 раз останавливали за вождение под наркотиками — лишили ли прав нарушителя
Полицейские остановили автомобиль. Иллюстративное фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львовской области 10 раз полицейские останавливали на дорогах руководителя дрогобычской общественной организации "ЯДро", экс-кандидата в депутаты Дрогобычского горсовета Андрея Нанивского. Активист регулярно нарушал правила дорожного движения, находясь в состоянии наркотического опьянения за рулем.

Об этом сообщает Zaxid.Net в четверг, 22 февраля.

Дрогобычский активист регулярно садится за руль в наркотическом опьянении

Недавно, 20 февраля 2024 года, суд в очередной раз признал виновным Нанивского в вождении авто в нетрезвом состоянии. Ему назначили штраф в 51 тыс. грн и лишили водительского удостоверения на 10 лет. Активиста предпочтительно останавливают за рулем кроссовера Lexus RX300.

Так и 10 января Нанивского остановили в Дрогобыче с признаками наркотического опьянения. При этом у мужчины не было при себе водительского удостоверения. От прохождения проверки водитель отказался и не явился на судебное заседание.

Андрей Нановский
Андрей Нановский. Фото: ПроДрогобыч

Этот случай стал уже 10, когда руководителя ОО задерживали за вождение автомобиля под наркотиками. Каждый раз суды признают виновным Нанивского и назначают штрафы от 17 до 51 тыс. грн. Его также лишают водительских прав, однако авто не конфисковывают, потому что доказательств того, что Lexus RX300 принадлежит активисту, нет.

Напомним, 11 февраля на Львовщине один из сельских депутатов пьяный убегал от правоохранителей во время комендантского часа и пытался сбить одного из них.

Также мы писали о том, что 21 февраля на трассе "Львов-Самбор-Ужгород" во Львовской области микроавтобус наехал на пешехода. В результате полученных травм пострадавший скончался в больнице.

наркотики
полиция
авто
Украина
Львовская область
водительское удостоверение
автомобиль
правила дорожного движения

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