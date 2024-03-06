Десять лет за продажу наркотиков — на Львовщине осудили преступника

Жителю Пустомыт вынесен приговор за продажу наркотиков. Фото: lifedaily.com

Суд признал 28-летнего жителя Пустомытовского района виновным в незаконной продаже наркотиков и психотропных веществ по иску прокуроров.

Об этом сообщила Львовская областная прокуратура в среду, 6 марта.

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Он получил 10 лет заключения с изъятием всего его имущества.

Детали расследования дела о продаже наркотиков

По данным прокуратуры, в июле 2022 года он занимался продажей амфетамина, PVP и каннабиса.

Он упаковывал незаконные вещества в зип-пакеты и раскладывал их по Львовской области. Затем он отправлял своим "покупателям" фото с отметками мест, где они находились, через сеть "Интернет".

Предварительное расследование проводили следователи отдела полиции №3 Львовского районного управления полиции №2 Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Решение суда становится законным по истечении срока для подачи апелляции.

Напомним, что ранее во Львове задержали наркодилера, которая организовала притон для сбыта и употребления психотропов.

Ранее мы писали, что во Львовской области полицейские ликвидировали нарколабораторию, которая в промышленных масштабах производила наркотики и психотропы.