Організувала притон для збуту та вживання психотропів — у Львові затримали наркодилерку

Чоловіки, яких спіймали у наркопритоні. Фото: Нацполіція

У Львові правоохоронці викрили місцевий притон, в якому здійснювався продаж та вживання наркотиків. Організатором схеми виявилася 43-річна львів'янка, її затримали та повідомили про підозру за фактом незаконного виробництва, зберігання, збуту психотропів.

Про це повідомила пресслужба поліції Львівської області у вівторок, 5 березня.

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За даними слідства, 43-річна жінка у квартирі будинку на вулиці Зубрівській організувала місце для вживання заборонених речовин, зокрема PVP. У притоні також здійснювався продаж психотропів, і туди регулярно навідувалися "клієнти".

"Під час санкціонованого обшуку правоохоронці виявили та вилучили речовину, схожу на психотропний засіб PVP, засоби для фасування та інші речові докази. Усе вилучене скеровано на дослідження у Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України", — йдеться в повідомленні.

Зловмисницю затримали та висунули їй підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів. Львів'янці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі очікується рішення суду щодо обрання запобіжного заходу для наркодилерки.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, на Львівщині правоохоронці ліквідували нарколабораторію, яка в промислових масштабах виробляла заборонені речовини.

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