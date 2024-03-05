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Организовала притон для сбыта и употребления психотропов — во Львове задержали наркодилера

5 марта 2024 16:19
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Организовала притон для сбыта и употребления психотропов — во Львове задержали наркодилера
Мужчины, пойманные в наркопритоне. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Во Львове правоохранители разоблачили местный притон, в котором осуществлялась продажа и употребление наркотиков. Организатором схемы оказалась 43-летняя львовянка, ее задержали и сообщили о подозрении по факту незаконного производства, хранения, сбыта психотропов.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Львовской области во вторник, 5 марта.

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По данным следствия, 43-летняя женщина в квартире дома по улице Зубровской организовала место для употребления запрещенных веществ, в частности PVP. В притоне также осуществлялась продажа психотропов и туда регулярно наведывались "клиенты".

"Во время санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли вещество, похожее на психотропное средство PVP, средства для фасовки и другие вещественные доказательства. Все изъятое направлено на исследования во Львовский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины", — говорится в сообщении.

Злоумышленницу задержали и выдвинули ей подозрение за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств. Львовянке грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Ожидается решение суда по избранию меры пресечения для наркодилера.

Скриншот сообщения полиции
Скриншот поста полиции

Напомним, во Львовской области правоохранители ликвидировали нарколабораторию, которая в промышленных масштабах производила запрещенные вещества.

Также мы писали, что в Киеве разоблачили женщину, которая хотела продать 12 кг наркотиков. Злоумышленнице грозит до 12 лет заключения.

наркотики
Львов
полиция
Украина
наркоторговля
продажа

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