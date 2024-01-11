На Львівщині прикордонники викрили ухилянтів з підробними документами
Прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути України і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.
Викриття ухилянтів на кордоні на Львівщині
На Львівщині дев'ять чоловіків хотіли перетнути кордон, використовуючи фальшиві документи. Як вказують у ДПСУ, фігуранти мали при собі підробні тимчасові посвідчення військовозобовʼязаного та довідки ВЛК, сумнівну медичну довідку та липові відмітки про взяття на постійний консульський облік у Литві.
Також прикордонники зазначають, що було затримано ще одного ухилянта, якого викрили на незаконному виїзді з країни поза межами прикордонних КПП.
Усім чоловікам загрожує кримінальна відповідальність, а в справі останнього відбудеться суд.
Нагадаємо, у Львівській області вдруге затримали горе-бізнесмена, який займався переправленням осіб через кордон. Фігуранта взяли під варту із заставою понад 1,2 млн грн.
Додамо, у Вінницькій області затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно дістатися молдовського берега річки Дністер. Чергових ухилянтів викрили прикордонники Могилів-Подільського загону.
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