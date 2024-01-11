На Львівщині прикордонники викрили ухилянтів з підробними документами

Один з ухилянтів. Фото: ДПСУ

Прикордонники викрили злочинну схему перетину кордону на Львівщині з використанням підробних документів. Затримано дев'ять чоловіків, які намагалися покинути України і тепер їм загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Читайте також:

Викриття ухилянтів на кордоні на Львівщині

На Львівщині дев'ять чоловіків хотіли перетнути кордон, використовуючи фальшиві документи. Як вказують у ДПСУ, фігуранти мали при собі підробні тимчасові посвідчення військовозобовʼязаного та довідки ВЛК, сумнівну медичну довідку та липові відмітки про взяття на постійний консульський облік у Литві.

Також прикордонники зазначають, що було затримано ще одного ухилянта, якого викрили на незаконному виїзді з країни поза межами прикордонних КПП.

Усім чоловікам загрожує кримінальна відповідальність, а в справі останнього відбудеться суд.

Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, у Львівській області вдруге затримали горе-бізнесмена, який займався переправленням осіб через кордон. Фігуранта взяли під варту із заставою понад 1,2 млн грн.

Додамо, у Вінницькій області затримали 10 чоловіків, які намагалися незаконно дістатися молдовського берега річки Дністер. Чергових ухилянтів викрили прикордонники Могилів-Подільського загону.