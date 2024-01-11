На Львовщине пограничники разоблачили уклонистов с поддельными документами

Один из уклонистов. Фото: ГПСУ

Пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержано девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

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Во Львовской области девять мужчин хотели пересечь границу, используя фальшивые документы. Как указывают в ГПСУ, фигуранты имели при себе поддельные удостоверения военнообязанного и справки ВЛК, сомнительную медицинскую справку и липовые отметки о взятии на постоянный консульский учет в Литве.

Также пограничники отмечают, что был задержан еще один уклонист, разоблаченный на незаконном выезде из страны за пределами пограничных КПП.

Всем мужчинам грозит уголовная ответственность, а по делу последнего состоится суд.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, во Львовской области второй раз задержали горе-бизнесмена, занимавшегося переправкой лиц через границу. Фигуранта взяли под стражу с залогом более 1,2 млн грн.

Добавим, в Винницкой области задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до молдавского берега реки Днестр. Очередных уклонистов разоблачили пограничники Могилев-Подольского отряда.