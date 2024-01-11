На Львовщине пограничники разоблачили уклонистов с поддельными документами
Пограничники разоблачили преступную схему пересечения границы на Львовщине с использованием поддельных документов. Задержано девять мужчин, пытавшихся покинуть Украину и теперь им грозит уголовная ответственность за содеянное.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.
Разоблачение уклонистов на границе во Львовской области
Во Львовской области девять мужчин хотели пересечь границу, используя фальшивые документы. Как указывают в ГПСУ, фигуранты имели при себе поддельные удостоверения военнообязанного и справки ВЛК, сомнительную медицинскую справку и липовые отметки о взятии на постоянный консульский учет в Литве.
Также пограничники отмечают, что был задержан еще один уклонист, разоблаченный на незаконном выезде из страны за пределами пограничных КПП.
Всем мужчинам грозит уголовная ответственность, а по делу последнего состоится суд.
Напомним, во Львовской области второй раз задержали горе-бизнесмена, занимавшегося переправкой лиц через границу. Фигуранта взяли под стражу с залогом более 1,2 млн грн.
Добавим, в Винницкой области задержали 10 мужчин, пытавшихся незаконно добраться до молдавского берега реки Днестр. Очередных уклонистов разоблачили пограничники Могилев-Подольского отряда.
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