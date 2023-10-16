На Львівщині призначили нового очільника ТЦК: хто він

Голова ОВА Максим Козицький разом з Артуром Ніязовим

Сьогодні, 16 жовтня, призначили нового очільника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов.

Про це інформує голова ОВА Максим Козицький.

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"Львівщина має нового очільника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Відповідно до Наказу Головнокомандувача Збройних Сил України ним став полковник Артур Ніязов", — повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Додамо, до цього полковник Артур Ніязов проходив службу на посаді начальника відділу планування оборонних ресурсів штабу військової частини А0796 (ОК "Захід").

Нагадаємо, ми раніше писали, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказав звільнити начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дениса Чаюка.

Також ми писали, що ДБР продовжує розслідувати дії правоохоронців та персоналу Чернівецького ТЦК, які побили чоловіка з метою підписати згоду на мобілізацію. Станом на зараз вдалося встановити усіх фігурантів, які були присутні на відео.