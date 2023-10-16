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Во Львовской области назначили нового главу ТЦК: кто он

16 октября 2023 10:48
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львовской области назначили нового главу ТЦК: кто он
Председатель ОВА Максим Козицкий вместе с Артуром Ниязовым
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Сегодня, 16 октября, был назначен новый глава Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины им стал полковник Артур Ниязов.

Об этом информирует глава ОВА Максим Козицкий.

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"У Львовщины новый глава областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины им стал полковник Артур Ниязов", — сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

До этого, полковник Артур Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796 (ОК "Запад").

Напомним, мы ранее писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал уволить начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Дениса Чаюка.

Также мы писали, что ДБР продолжает расследовать действия правоохранителей и персонала Черновицкого ТЦК, избивших мужчину с целью подписать согласие на мобилизацию. На данный момент удалось установить всех фигурантов, присутствовавших на видео.

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