Во Львовской области назначили нового главу ТЦК: кто он
Сегодня, 16 октября, был назначен новый глава Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины им стал полковник Артур Ниязов.
Об этом информирует глава ОВА Максим Козицкий.
Ранее Артур Ниязов руководил отделом планирования оперативного командования "Запад"
"У Львовщины новый глава областного территориального центра комплектования и социальной поддержки. Согласно Приказу Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины им стал полковник Артур Ниязов", — сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
До этого, полковник Артур Ниязов проходил службу в должности начальника отдела планирования оборонных ресурсов штаба воинской части А0796 (ОК "Запад").
Напомним, мы ранее писали, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный приказал уволить начальника Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Дениса Чаюка.
Также мы писали, что ДБР продолжает расследовать действия правоохранителей и персонала Черновицкого ТЦК, избивших мужчину с целью подписать согласие на мобилизацию. На данный момент удалось установить всех фигурантов, присутствовавших на видео.
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