Залужний звільнив начальника Львівського ТЦК, якого нещодавно призначили, — ЗМІ

Колишній начальник Львівського ТЦК Денис Чаюк. Фото: LVIV.MEDIA

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наказав звільнити начальника Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дениса Чаюка. На цю посаду його призначили 4 вересня.

Про це для LVIV.MEDIA повідомили джерела в Міноборони.

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Звільнення Чаюка

У наказі, який був підписаний Залужним 6 жовтня, йдеться про те, що Чаюк звільнений з посади начальника Львівського ТЦК та СП. Його призначили заступником командира однієї з військових частин.

Наразі невідомо, хто очолить Львівський обласний територіальний центр комплектування.

Нагадаємо, 4 вересня Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ЛОТЦК та СП) очолив Герой України, полковник Денис Чаюк. Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про присвоєння Денису Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами.

Також ми писали, що ДБР продовжує розслідувати дії правоохоронців та персоналу Чернівецького ТЦК, які побили чоловіка з метою підписати згоду на мобілізацію. Станом на зараз вдалося встановити усіх фігурантів, які були присутні на відео.

Додамо, соцмережами поширилося відео, на якому співробітники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) у Тернополі застосовують фізичне насильство до людини. Такий випадок є не першим у місті.