Львівський обласний ТЦК очолив Герой України Денис Чаюк

Денис Чаюк під час нагородження. Фото: ОП

Сьогодні, 4 вересня Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ЛОТЦК та СП) очолив Герой України, полковник Денис Чаюк. Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про присвоєння Денису Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами.

Про це інформує Львівський обласний ТЦК та СП.

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Денису Чаюку 41 рік

Наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) призначено 41-річного полковника, Героя України Дениса Чаюка.

"Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним було призначено начальником Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки — полковника Дениса Чаюка", — йдеться у повідомленні.

Додамо, Денис Валентинович Чаюк народився 13 лютого 1982 року. Полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, заступник командира 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Герой України.Виконував бойові завдання під час проведення антитерористичної операції на Сході України. Брав участь у боях за Луганський аеропорт і м. Дебальцеве (нині Горлівського району) Донецької області.

24 лютого 2022 року коли розпочалося повномасштабне вторгнення військ, він зустрів на одному з полігонів Дніпропетровської області. Тоді ж дві ворожі ракети вибухнули безпосередньо неподалік від місця дислокації частини. 25 лютого подолавши понад 200 км, батальйонна тактична група під його командуванням закріпилася на північних околицях Мелітополя Запорізької області.

22 березня під час визволення с. Малинівка Пологівського району Запорізької області отримав поранення від ворожої гранати, з його ноги вилучили 18 осколків.

25 квітня 2022 року президент України Володимир Зеленський повідомив про присвоєння Денису Чаюку звання Героя України за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки й живої сили ворога.

Нагадаємо, дев'ятирічний співак з Львівської області Юрій Напора зібрав для українських військових майже 3 мільйони гривень. Допомогу для ЗСУ він збирає вуличними концертами.

Також, ми писали, що у Львові суд виніс вирок чоловіку, який викрав припаркований позашляховик Lexus. У залі суду чоловік повідомив, що автомобіль хотів передати ЗСУ, та коли зрозумів, що авто потребує ремонту, покинув його.