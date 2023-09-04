Львовский областной ТЦК возглавил Герой Украины Денис Чаюк

Денис Чаюк во время награждения. Фото: ОП

Сегодня, 4 сентября, Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ЛОТЦК и СП) возглавил Герой Украины, полковник Денис Чаюк. Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о присвоении Денису Чаюку звания Героя Украины за личное мужество и результативность в боях с оккупантами.

Об этом сообщает Львовский областной ТЦК и СП.

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Денису Чаюку 41 год

Приказом главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начальником Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) назначен 41-летний полковник, Герой Украины Денис Чаюк.

"Приказом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным был назначен начальником Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки — полковник Денис Чаюк", — говорится в сообщении.

Денис Валентинович Чаюк родился 13 февраля 1982 года. Полковник Вооруженных сил Украины, участник русско-украинской войны, заместитель командира 128-й отдельной горно-штурмовой бригады. Герой Украины. Выполнял боевые задания во время проведения антитеррористической операции на Востоке Украины. Участвовал в боях за Луганский аэропорт и г. Дебальцево (ныне Горловского района) Донецкой области.

24 февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение войск, он встретил на одном из полигонов Днепропетровской области. Тогда же две вражеские ракеты взорвались в непосредственной близости от места дислокации части. 25 февраля преодолев более 200 км, батальонная тактическая группа под его командованием закрепилась на северных окраинах Мелитополя Запорожской области.

22 марта при освобождении с. Малиновка Пологовского района Запорожской области получил ранение от вражеской гранаты, из его ноги изъяли 18 осколков.

25 апреля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о присвоении Денису Чаюку звания Героя Украины за личное мужество и результативность в боях с оккупантами, за уничтожение техники и живой силы врага.

Напомним, девятилетний певец из Львовской области Юрий Напор собрал для украинских военных почти 3 миллиона гривен. Помощь для ВСУ он собирает уличными концертами.

Также мы писали, что во Львове суд вынес приговор мужчине, который похитил припаркованный внедорожник Lexus. В зале суда мужчина сообщил, что автомобиль хотел передать ВСУ, и когда понял, что автомобиль нуждается в ремонте, покинул его.