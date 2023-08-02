У Львові чоловік викрав Lexus, щоб віддати його ЗСУ

Lexus GX 460. Фото: Google

У Львові суд виніс вирок чоловіку, який викрав припаркований позашляховик Lexus. У залі суду чоловік повідомив, що автомобіль хотів передати ЗСУ, та коли зрозумів, що авто потребує ремонту, покинув його.

Про це пише ZAXID.NET.

Читайте також:

Деталі справи

За матеріалами справи, автомобіль Lexus GX 460 викрали 6 лютого на вул. Карла Мікльоша близько 23:30. Авто було припарковане поруч із житловим будинком. Пізніше правоохоронці встановили, що до викрадення причетний 53-річний львів’янин.

У залі суду чоловік визнав свою провину та розповів, що почув від водія власника авто Lexus GX 460, що у цього авто перебиті номери, тому вирішив викрасти позашляховик та віддати друзям із ЗСУ.

"Вчинивши злочин, побачив, що авто має багато несправностей і, щоб відправити на ЗСУ, його необхідно відремонтувати і вкласти багато коштів. Автомобіль бензиновий, що є проблемою заправки на фронті. Автомобіль залишив на станції Личаків, звідки за його проханням товариш перегнав за межі міста і залишив на стоянці. Через місяць до нього прийшли працівники поліції з обвинуваченням про вчинення ним злочину", — йдеться у постанові суду.

Обвинуваченого звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий термін. На вирок ще може бути подана апеляція.

Нагадаємо, ми раніше писали, що У Львівській області правоохоронці затримали жінку, яка за 6 тисяч доларів переправляла чоловіків за кордон під виглядом волонтерів. Суддя на Львівщині уже обрала власниці турфірми міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти на волю під заставу у 220 тис. грн.

Також, Галицький районний суд Львова оштрафував Лук'яна Зайцева, який разом з друзями слухав пісні російського виконавця Григорія Лєпса у центрі міста. Йому доведеться заплатити 51 грн.

Додамо, у Львові суд виніс вирок 41-річній жінці за привласнення 600 тис. грн з кредитної спілки. Жінці призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.