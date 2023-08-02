У Львові чоловік викрав Lexus, щоб віддати його ЗСУ
У Львові суд виніс вирок чоловіку, який викрав припаркований позашляховик Lexus. У залі суду чоловік повідомив, що автомобіль хотів передати ЗСУ, та коли зрозумів, що авто потребує ремонту, покинув його.
Про це пише ZAXID.NET.
Деталі справи
За матеріалами справи, автомобіль Lexus GX 460 викрали 6 лютого на вул. Карла Мікльоша близько 23:30. Авто було припарковане поруч із житловим будинком. Пізніше правоохоронці встановили, що до викрадення причетний 53-річний львів’янин.
У залі суду чоловік визнав свою провину та розповів, що почув від водія власника авто Lexus GX 460, що у цього авто перебиті номери, тому вирішив викрасти позашляховик та віддати друзям із ЗСУ.
"Вчинивши злочин, побачив, що авто має багато несправностей і, щоб відправити на ЗСУ, його необхідно відремонтувати і вкласти багато коштів. Автомобіль бензиновий, що є проблемою заправки на фронті. Автомобіль залишив на станції Личаків, звідки за його проханням товариш перегнав за межі міста і залишив на стоянці. Через місяць до нього прийшли працівники поліції з обвинуваченням про вчинення ним злочину", — йдеться у постанові суду.
Обвинуваченого звільнили від тюремного ув’язнення, встановивши іспитовий термін. На вирок ще може бути подана апеляція.
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