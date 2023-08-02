Во Львове мужчина похитил Lexus, чтобы отдать его ВСУ

Lexus GX 460. Фото: Google

Во Львове суд вынес приговор мужчине, укравшему припаркованный внедорожник Lexus. В зале суда мужчина сообщил, что автомобиль хотел передать ВСУ и, когда понял, что автомобиль нуждается в ремонте, покинул его.

Об этом пишет ZAXID.NET.

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Детали дела

По материалам дела автомобиль Lexus GX 460 угнали 6 февраля на ул. Карла Миклеша около 23:30. Авто было припарковано рядом с жилым домом. Позже правоохранители установили, что к похищению причастен 53-летний львовянин.

В зале суда мужчина признал свою вину и рассказал, что услышал от водителя автовладельца Lexus GX 460, что у этого авто перебиты номера, поэтому решил похитить внедорожник и отдать друзьям из ВСУ.

"Совершив преступление, увидел, что у авто много неисправностей и, чтобы отправить на ВСУ, его необходимо отремонтировать и вложить много средств. Автомобиль бензиновый, что является проблемой заправки на фронте. Автомобиль оставил на станции Лычаков, откуда по его просьбе товарищ перегнал за пределы города и оставил на стоянке.Через месяц к нему пришли работники полиции с обвинением о совершении им преступления", — говорится в постановлении суда.

Обвиняемый был освобожден от тюремного заключения, установив испытательный срок. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области правоохранители задержали женщину, которая за 6 тысяч долларов переправляла мужчин за границу под видом волонтеров. Судья во Львовской области уже избрала владелице турфирмы меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в 220 тыс. грн.

Также Галицкий районный суд Львова оштрафовал Лукьяна Зайцева, который вместе с друзьями слушал песни российского исполнителя Григория Лепса в центре города. Ему придется заплатить 51 грн.

Добавим, во Львове суд вынес приговор 41-летней женщине за присвоение 600 тыс. грн из кредитного союза. Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.