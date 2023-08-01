У Львові суд покарав бухгалтерку за крадіжку 600 тис. грн

Руки жінки в наручниках. Фото: pixabay

У Львові суд виніс вирок 41-річній жінці за привласнення 600 тис. грн. з кредитної спілки. Жінці призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі справи

Як повідомили у прокуратурі, засуджена впродовж 2014-2016 років працювала бухгалтером-касиром в одній з кредитних спілок Львова.

"Будучи посадовою особою фігурантка мала ключ до сейфу організації. В останньому знаходилися гроші, які надходили з усіх відділень спілки. За час роботи у фінансовій організації вона незаконно взяла кошти з сейфу. Таким чином їй вдалось привласнити майже 600 тис грн.", — йдеться у повідомленні.

Додамо, окрім позбавленя волі ексбухгалтерша позбавлена права обіймати посади, пов’язані з обліком, збереженням, правлінням та розпорядженням матеріальних цінностей строком на 2 роки.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львівській області Управління Служби безпеки України придбало новий мінівен Volkswagen Caravelle без конкурентних торгів. І виклало за нього 2,39 млн гривень. Українські волонтери підрахували, що за ці кошти вони могли придбати на потреби ЗСУ 10 уживаних мінівенів Volkswagen.

Також, ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру виконуючому обов'язки директора комунального підприємства Львівської міської ради, який вимагав хабар у місцевого жителя. Викрили його працівники прокуратури.