Во Львове суд наказал бухгалтера за кражу 600 тыс. грн

Руки женщины в наручниках. Фото: pixabay

Во Львове суд приговорил 41-летнюю женщину за присвоение 600 тыс. грн. с кредитного союза. Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

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Детали дела

Как сообщили в прокуратуре, осужденная на протяжении 2014-2016 годов работала бухгалтером-кассиром в одном из кредитных союзов Львова.

"Будучи должностным лицом фигурантка имела ключ к сейфу организации. В последнем находились деньги, которые поступали из всех отделений союза. За время работы в финансовой организации она незаконно взяла средства из сейфа. Таким образом ей удалось присвоить почти 600 тыс. грн.", — говорится в сообщении.

Кроме лишения свободы эксбухгалтерша лишена права занимать должности, связанные с учетом, сохранением, правлением и распоряжением материальных ценностей сроком на 2 года.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области Управление Службы безопасности Украины приобрело новый минивэн Volkswagen Caravelle без конкурентных торгов. И выложило за него 2,39 млн. гривен. Украинские волонтеры подсчитали, что за эти средства они могли приобрести на нужды ВСУ 10 подержанных минивэнов Volkswagen.

Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора коммунального предприятия Львовского городского совета, который требовал взятку у местного жителя. Разоблачили его работники прокуратуры.