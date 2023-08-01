Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове суд наказал бухгалтера за кражу 600 тыс. грн arrow

Во Львове суд наказал бухгалтера за кражу 600 тыс. грн

1 августа 2023 13:16
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове суд наказал бухгалтера за кражу 600 тыс. грн
Руки женщины в наручниках. Фото: pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове суд приговорил 41-летнюю женщину за присвоение 600 тыс. грн. с кредитного союза. Женщине назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали дела

Как сообщили в прокуратуре, осужденная на протяжении 2014-2016 годов работала бухгалтером-кассиром в одном из кредитных союзов Львова.

"Будучи должностным лицом фигурантка имела ключ к сейфу организации. В последнем находились деньги, которые поступали из всех отделений союза. За время работы в финансовой организации она незаконно взяла средства из сейфа. Таким образом ей удалось присвоить почти 600 тыс. грн.", — говорится в сообщении.

Кроме лишения свободы эксбухгалтерша лишена права занимать должности, связанные с учетом, сохранением, правлением и распоряжением материальных ценностей сроком на 2 года.

Напомним, мы ранее писали, что во Львовской области Управление Службы безопасности Украины приобрело новый минивэн Volkswagen Caravelle без конкурентных торгов. И выложило за него 2,39 млн. гривен. Украинские волонтеры подсчитали, что за эти средства они могли приобрести на нужды ВСУ 10 подержанных минивэнов Volkswagen.

Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора коммунального предприятия Львовского городского совета, который требовал взятку у местного жителя. Разоблачили его работники прокуратуры.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз