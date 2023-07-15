На Львівщині спіймали посадовців, які вимагали гроші у підприємців

Викриття чиновників на хабарі. Фото: ДСР Нацполіції

На Львівщині викрили посадовців, які організували схему "відкату" за те, щоб отримати гроші з місцевого бюджету. Такою злочинною діяльністю займалися заступник міського голови та директор комунального підприємства.

Про це пише ДСР Нацполіції.

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"Схеми" посадовців

"Користуючись повноваженнями, фігуранти організували схему "відкату" за укладеним договором поставки товару — для безперешкодного перерахування коштів із місцевого бюджету зловмисники вимагали від підприємця 14% від вартості угоди", — йдеться у повідомленні.

Як з'ясувалось, один із бізнесменів мав поставити місцевому комунальному підприємству 620 тонн піску загальною сумою понад 300 тис. грн. Через це постачальник повинен був ще сплатити 42 тисячі гривень "відкату".

Викриття держслужбовців

Посадовців затримали під час одержання хабару у розмірі 30 тисяч гривень, це мав бути другий транш оплати. Сталося це 13 липня, всі докази були вилучені з місця злочину.

"Раніше оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області спільно зі слідчими обласної поліції задокументували факт отримання фігурантами частини "відкату" у розмірі 12 тис. грн", — йдеться у повідомленні.

Наразі чиновникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Львові посадовців одного з місцевих університетів затримали на хабарі. Вони вимагали 22 тисячі гривень "за успішне складання сесії".