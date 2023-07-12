У Львові на хабарі викрили двох посадовців одного з університетів
У Львові посадовців одного з місцевих університетів затримали на хабарі. Вони вимагали 22 тисячі гривень "за успішне складання сесії".
Про це пише пресслужба Львівської обласної прокуратури.
Кого викрили
Правоохоронці викрили на хабарі декана та заступника декана факультетів одного із ВНЗ у Львові. Їм вже повідомили про підозру.
Викладачів затримали після того, як вони отримали неправомірну вигоду. Один із них отримав майже 17 500 грн, інший — 4 500 грн.
Що буде з правопорушниками
"Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад", — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали полковника служби цивільного захисту Університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 тис. грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.