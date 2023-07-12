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У Львові на хабарі викрили двох посадовців одного з університетів

12 липня 2023 12:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Львові на хабарі викрили двох посадовців одного з університетів
Вимагання хабарів. Ілюстративне фото: Четверта влада
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Львові посадовців одного з місцевих університетів затримали на хабарі. Вони вимагали 22 тисячі гривень "за успішне складання сесії".

Про це пише пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Кого викрили

Правоохоронці викрили на хабарі декана та заступника декана факультетів одного із ВНЗ у Львові. Їм вже повідомили про підозру.

Викладачів затримали після того, як вони отримали неправомірну вигоду. Один із них отримав майже 17 500 грн, інший — 4 500 грн.

Що буде з правопорушниками

"Слідчі дії тривають, встановлюються інші причетні особи. Вирішується питання про обрання затриманим запобіжних заходів та відсторонення їх від займаних посад", — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Львові правоохоронці затримали полковника служби цивільного захисту Університету безпеки життєдіяльності. Посадовець вимагав від представника суб’єкта господарювання хабар у розмірі 30 тис. грн за забезпечення видачі дозвільної документації з протипожежної безпеки.

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