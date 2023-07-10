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У Львові завершили зводити стіни школи за допомогою 3D-принтера

10 липня 2023 16:25
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові завершили зводити стіни школи за допомогою 3D-принтера
Зведені стіни школи за допомогою 3D-принтера. Фото: Антон Коломєйцев
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Марта Байдака
Журналіст

У Львові на вул. Варшавській триває будівництво першої  в Україні школи, яку будують за новітніми технологіями. Запустити корпус в експлуатацію планують вже з початку нового року.

Про це повідомили ЛКП "Рембуд".

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Деталі будівництва

Як розповіли генпідрядники, уже завершено зведення стін за допомогою 3D-друку, а принтер демонтовано. Далі робітники беруться за зведення несучих каркасів та монтаж плити-перекриття. Відтак на об’єкті прокладатимуть внутрішні і зовнішні мережі, проводитимуть опоряджувальні роботи.

"Стіни, надруковані за допомогою 3D-принтера, не є несучими. В стінах зараз є каркаси під колони, які будуть створюватись за класичним методом. Вся вага, яка буде тиснути зверху (наприклад, плита перекриття), буде спиратись на колони, а не на стіни", — пояснюють ініціатори будівництва.

Нагадаємо, у Львові вперше в Україні будують школу за допомогою будівельного 3D-принтера. Це буде новий корпус школи № 23, де навчатимуться близько 100 учнів початкових класів. В одноповерховому приміщенні площею понад 500 м кв. передбачені навчальні класи, комфортний хол для спілкування дітей, учительська та санвузли.

Додамо, з 1 серпня в Естонії будуть штрафувати російськомовні школи за порушення мовних вимог. Їм доведеться заплатити до 10 тис. євро.

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