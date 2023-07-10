Во Львове завершили возводить стены школы с помощью 3D-принтера

Сооруженные стены школы с помощью 3D-принтера. Фото: Антон Коломейцев

Во Львове на ул. Варшавской продолжается строительство первой в Украине школы, которую строят по новейшим технологиям. Запустить корпус в эксплуатацию планируется уже с начала нового года.

Об этом сообщили в ЛКП "Ремстрой".

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Детали строительства

Как рассказали генподрядчики, уже завершено возведение стен с помощью 3D-печати, а принтер демонтирован. Далее рабочие берутся за строительство несущих каркасов и монтаж плиты-перекрытия. Так, на объекте будут прокладывать внутренние и внешние сети, проводить отделочные работы.

"Стены, напечатанные с помощью 3D-принтера, не являются несущими. В стенах сейчас есть каркасы под колонны, которые будут создаваться по классическому методу. Вес, который будет давить сверху (например, плита перекрытия), будет опираться на колонны, а не на стены", — объясняют инициаторы строительства.

Напомним, во Львове впервые в Украине строят школу с помощью строительного 3D-принтера. Это будет новый корпус школы №23, где будут учиться около 100 учащихся начальных классов. В одноэтажном помещении площадью более 500 кв.м предусмотрены учебные классы, комфортный холл для общения детей, учительская и санузлы.

С 1 августа в Эстонии будут штрафовать русскоязычные школы за нарушение языковых требований. Им придется заплатить до 10 тыс. евро.