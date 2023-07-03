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У Львові будують першу в Європі школу за допомогою 3D-принтера

3 липня 2023 03:14
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У Львові будують першу в Європі школу за допомогою 3D-принтера
Будівництво школи у Львові. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Львові за допомогою 3D-принтера зводять новий корпус школи. Ця школа вже працює, але там добудовують нове приміщення.

Про це на своїй сторінці у Telegram повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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Повідомляється, що у Львові будують новий навчальний корпус для першокласників школи №23.

"3D-принтером зводять новий корпус школи, яка вже діє, але стала затісною для дітей. У новому приміщенні навчатимуться 100 учнів молодших класів", — написав Федоров.

За словами міністра, технологія 3D-друку дає змогу точніше використовувати ресурси та скорочувати витрати на матеріали.

Зокрема, будівництво за допомогою 3D-принитра на 20% дешевше та в 10 разів швидше за звичайне. 

Нагадаємо, з 1 серпня в Естонії будуть штрафувати російськомовні школи за порушення мовних вимог. Їм доведеться заплатити до 10 000 євро.

Мовний департамент почне перевіряти рівень володіння вчителями естонською мовою, відвідуючи їхні уроки. Раніше у країні вже штрафували за порушення правил. Грошове стягнення було в розмірі 640 євро. 

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