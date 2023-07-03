Во Львове строят первую в Европе школу с помощью 3D-принтера

Строительство школы во Львове. Фото: Telegram

Во Львове с помощью 3D-принтера строят новый корпус школы. Эта школа уже работает, но там достраивают новое помещение.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Сообщается, что во Львове строится новый учебный корпус для первоклассников школы №23.

"3D-принтером возводят новый корпус уже действующей школы, но ставшей тесной для детей. В новом помещении будут учиться 100 учеников младших классов", — написал Федоров.

По словам министра, технология 3D-печати позволяет более точно использовать ресурсы и сокращать расходы на материалы.

В частности, строительство с помощью 3D-принитра на 20% дешевле и в 10 раз быстрее обычного.

Напомним, с 1 августа в Эстонии будут штрафовать русскоязычные школы за нарушение языковых требований. Им придется заплатить до 10 тысяч евро.

Языковой департамент начнет проверять уровень владения учителями на эстонском языке, посещая их уроки. Ранее в стране уже штрафовали за нарушение правил. Денежное взыскание было в размере 640 евро.