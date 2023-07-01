У Львові не покарали лікаря, який керував авто у нетверезому стані

Автомобіль Nissan Rogue. Ілюстративн е фото: google.com

Шевченківський районний суд Львова завершив справу про їзду лікаря у нетверезому стані. Правоохоронці зупинили його із майже трьома проміле алкоголю.

Про це повідомляє ZAXID.NET.

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Справу розглядали понад рік, тому вже закінчився термін притягнення львівського лікаря до відповідальності.

У постанові суду, яку винесли у червні цього року, йдеться, що Євген Тімченко 1 лютого 2022 року керував кросовером Nissan Rogue на вул. Хвильового у Львові з ознаками алкогольного сп’яніння. Лікар пройшов перевірку на драгері. В його організмі було виявлено 2,95 проміле алкоголю. Патрульні склали на нього протокол про керування автомобілем у нетверезому стані. Згідно з інформацією у матеріалах справи, Тімченко є лікарем та учасником бойових дій.

За весь період розгляду справи лікар п’ять разів не прибував на судові засідання. У жовтні минулого року він заявив, що як лікар розуміє ознаки сп’яніння людини, 2,95 проміле в організмі межує зі смертельними наслідками, людина може бути в комі. За словами водія, він не перебував "у такому стані".

Тімченко в суді повідомив, що березня 2022 року добровільно призвався до війська та служить в ЗСУ. За його словами, він забрав свій автомобіль та користується ним для службових цілей в зоні бойових дій.

Суд надіслав запит у Шевченківський районний ТЦК та СП Львова. Наприкінці березня цього року він повідомив, що Тімченко на службу не призивався.

"У червні 2023 року суд вирішив розглянути матеріали справи за відсутності обвинуваченого. У постанові вказано, що, згідно ч. 6 ст. 38 КУпАП адміністративне стягнення за вчинення правопорушень, передбачених ст. 130 КУпАП, може бути накладено протягом одного року з дня його вчинення", — йдеться у матеріалі.

Суддя Петро Невойт закрив справу про нетверезу їзду лікаря, адже термін притягнення до відповідальності уже минув.

Нагадаємо, на Львівщині у селищі Східниця сталася ДТП. Автомобіль Tesla, за кермом якого була 35-річна жителька Східниці, зіткнувся з мотоциклом Yokomoto HT250-3, яким керував 17-річного мешканець одного із сіл Дрогобицького району.

Також ми писали, що колишньому голові суду одного із районних судів Львівської області повідомлено про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Він незаконно видав два рішення суду.