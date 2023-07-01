Во Львове не наказали врача, который управлял автомобилем в нетрезвом состоянии

Автомобиль Nissan Rogue. Иллюстративное фото: google.com

Шевченковский районный суд Львова завершил дело о езде врача в нетрезвом состоянии. Правоохранители остановили его почти с тремя промилле алкоголя.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Дело рассматривалось более года, поэтому уже истек срок привлечения львовского врача к ответственности.

В постановлении суда, вынесенном в июне этого года, говорится, что Евгений Тимченко 1 февраля 2022 года руководил кроссовером Nissan Rogue на ул. Хвылевого во Львове с признаками алкогольного опьянения. Врач прошел проверку на драгере. В его организме было обнаружено 2,95 промилле алкоголя. Патрульные составили на него протокол об управлении автомобилем в нетрезвом состоянии. Согласно информации в материалах дела, Тимченко является врачом и участником боевых действий.

За весь период рассмотрения дела врач пять раз не прибывал на судебные заседания. В октябре прошлого года он заявил, что как врач понимает признаки опьянения человека, 2,95 промилле в организме граничит со смертельным исходом, человек может быть в коме. По словам водителя, он не находился "в таком состоянии".

Тимченко в суде сообщил, что в марте 2022 года добровольно призвался в армию и служит в ВСУ. По его словам, он забрал свой автомобиль и пользуется им для служебных целей в зоне боевых действий.

Суд направил запрос в Шевченковский районный ТЦК и СП Львова. В конце марта этого года он сообщил, что Тимченко на службу не призывался.

"В июне 2023 года суд решил рассмотреть материалы дела в отсутствие обвиняемого. В постановлении указано, что, согласно ч. 6 ст. 38 КУоАП административное взыскание за совершение правонарушений, предусмотренных ст. 130 КУоАП, может быть наложено в течение одного года со дня его совершения", — говорится в материале.

Судья Петр Невойт закрыл дело о нетрезвой езде врача, ведь срок привлечения к ответственности уже истек.

Напомним, во Львовской области в поселке Сходница произошло ДТП. Автомобиль Tesla, за рулем которого находилась 35-летняя жительница Сходницы, столкнулся с мотоциклом Yokomoto HT250-3, которым управлял 17-летний житель одного из сел Дрогобычского района.

Также мы писали, что бывшему председателю суда одного из районных судов Львовской области поставлено в известность о подозрении по фактам злоупотребления служебным положением и служебного подлога. Он незаконно выдал два решения суда.