У Львові затримали ще одного любителя країни-агресора

Руки чоловіка в наручниках. Фото: depositphotos

За даними правоохоронців, мешканець Львова через акаунт у забороненій соцмережі поширював дописи, у яких публічно виправдовував злочини та збройну агресію РФ. Окрім того, чоловік публічно закликав до вчинення зміни меж території та державного кордону України.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

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Деталі слідства

"У поширених в забороненій соцмережі "Однокласники" повідомленнях обвинувачуваний також заперечував тимчасову окупацію частини території України. Зокрема, неодноразово містились вислови російською мовою про те, що "Крим — це Росія", — йдеться у повідомленні.

Вилучений комп'ютер правоохоронцями. Фото: Львівська обласна прокуратура

До суду уже скерували обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та виправдовування збройної агресії РФ, глорифікації її учасників (ч. 1 ст. 110, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України).

Нагадаємо, ми раніше писали, у Львові судитимуть мешканця Запоріжжя, який здавав росіянам українські позиції.

Також СБУ встановила чергового зрадника Батьківщини, ним виявився 46-річний мешканець Львівщини. Чоловік добровільно приєднався до терористичної організації однієї з квазіреспублік та воював у складі 1-го армійського корпусу народної міліції "ДНР".

Окрім того, ми раніше писали, що Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах.