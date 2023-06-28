Во Львове задержан еще один любитель страны-агрессора

Руки мужчины в наручниках. Фото: depositphotos

По данным правоохранителей , житель Львова через аккаунт в запрещенной соцсети распространял сообщения, в которых публично оправдывал преступления и вооруженную агрессию РФ. Кроме того, мужчина публично призвал к совершению изменения границ территории и государственной границы Украины.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре .

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Одноклассники обвиняемый в своих материалах также отрицалась временная оккупация части территории Украины. В частности, неоднократно содержались высказывания на русском языке о том, что "Крым — это россия"" , — говорится в сообщении.

Удален компьютер правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

В суд уже направили обвинительный акт в отношении мужчины по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание вооруженной агрессии РФ, глорифификации ее участников (ч. 1 ст. 110, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут судить жителя Запорожья, который сдавал россиянам украинские позиции.

Также СБУ установила очередного предателя Родины, им оказался 46-летний житель Львовщины. Мужчина добровольно присоединился к террористической организации одной из квазиреспублик и воевал в составе 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР".

Кроме того, мы ранее писали, что Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, открыто поддерживавших вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимавшихся агитацией в российских соцсетях.