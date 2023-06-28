Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Во Львове задержан еще один любитель страны-агрессора arrow

Во Львове задержан еще один любитель страны-агрессора

28 июня 2023 15:18
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист
Во Львове задержан еще один любитель страны-агрессора
Руки мужчины в наручниках. Фото: depositphotos
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

По данным правоохранителей , житель Львова через аккаунт в запрещенной соцсети распространял сообщения, в которых публично оправдывал преступления и вооруженную агрессию РФ. Кроме того, мужчина публично призвал к совершению изменения границ территории и государственной границы Украины.

Об этом сообщили во Львовской областной прокуратуре .

Читайте также:

Детали следствия

Одноклассники обвиняемый в своих материалах также отрицалась временная оккупация части территории Украины. В частности, неоднократно содержались высказывания на русском языке о том, что "Крым  — это россия"" , — говорится в сообщении.

Удален компьютер правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура
Удален компьютер правоохранителями. Фото: Львовская областная прокуратура

В суд уже направили обвинительный акт в отношении мужчины по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и оправдание вооруженной агрессии РФ, глорифификации ее участников (ч. 1 ст. 110, ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, мы ранее писали, что во Львове будут судить жителя Запорожья, который сдавал россиянам украинские позиции.

Также СБУ установила очередного предателя Родины, им оказался 46-летний житель Львовщины. Мужчина добровольно присоединился к террористической организации одной из квазиреспублик и воевал в составе 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР".

Кроме того, мы ранее писали, что Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, открыто поддерживавших вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимавшихся агитацией в российских соцсетях.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Новость с видео

19:57 Почему снятых с военного учета не выпустят за границу: комментарий адвоката

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз