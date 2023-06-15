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У Львові судитимуть мешканця Запоріжжя, який здавав росіянам українські позиції

15 червня 2023 13:54
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Марта Байдака
Журналіст
У Львові судитимуть мешканця Запоріжжя, який здавав росіянам українські позиції
Правоохоронці затримали чоловіка. Фото: Львівська обласна прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Як вказано у матеріалах справи, чоловік передавав росіянам дані про розташування стратегічно важливих об’єктів, у тому числі військових частин і об’єктів критичної інфраструктури. В подальшому надсилав фото місць влучань ракет та наслідків обстрілів Запорізької області.

Про це інформує пресслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи 

"Також, фігурант неодноразово через месенджери обмінювався смс-повідомленнями, де виправдовував, заперечував збройну агресію рф. Зокрема про те, що Запорізька область після повного звільнення від українських націоналістів візьме курс на входження в склад Росії", — йдеться у повідомленні.

За цим фактом, керівництво Львівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України за фактами державної зради та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників (ч. 2 ст. 111, ч. 2, 3 ст. 436-2 КК України). 

Нагадаємо, ми раніше писали, що на Львівщині правоохоронці затримали жінку, яка в соціальних мережаж заперечувала збройну агресії Росії проти України та поширювала дописи, в яких співчувала втратам збройних сил росії. Мешканці Львівщини призначено покарання  — 5 років позбавлення волі.

Також СБУ встановила чергового зрадника  Батьківщини, ним виявився 46-річний мешканець Львівщини. Чоловік добровільно приєднався до терористичної організації однієї з квазіреспублік та воював у складі 1-го армійського корпусу народної міліції "ДНР".

Окрім того, ми раніше писали, що Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах.

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