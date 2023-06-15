Во Львове будут судить жителя Запорожья, который сдавал россиянам украинские позиции
Как отмечено в материалах дела, мужчина передавал россиянам данные о расположении стратегически важных объектов, в том числе воинских частей и объектов критической инфраструктуры. В дальнейшем отправлял фото мест попаданий ракет и последствий обстрелов Запорожской области.
Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры .
Детали дела
"Также фигурант неоднократно через мессенджеры обменивался смс-сообщениями, где оправдывал, отрицал вооруженную агрессию России. В частности о том, что Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России", — говорится в сообщении.
По этому факту руководство Львовской областной прокуратуры направлено в суд обвинительного акта в отношении гражданина Украины по фактам государственной измены и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).
Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине правоохранители задержали женщину, которая в социальных сетях отрицала вооруженную агрессию России против Украины и распространяла сообщения, в которых сочувствовала потерям вооруженных сил России. Жители Львовщины назначены наказание — 5 лет лишения свободы.
Также СБУ установила очередного предателя Родины, им оказался 46-летний житель Львовщины. Мужчина добровольно присоединился к террористической организации одной из квазиреспублик и воевал в составе 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР".
Кроме того, мы ранее писали, что Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, открыто поддерживавших вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимавшихся агитацией в российских соцсетях.