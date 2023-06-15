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Во Львове будут судить жителя Запорожья, который сдавал россиянам украинские позиции

15 июня 2023 13:54
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Марта Байдака
Журналист
Во Львове будут судить жителя Запорожья, который сдавал россиянам украинские позиции
Правоохранители задержали мужчину. Фото: Львовская областная прокуратура
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Как отмечено в материалах дела, мужчина передавал россиянам данные о расположении стратегически важных объектов, в том числе воинских частей и объектов критической инфраструктуры. В дальнейшем отправлял фото мест попаданий ракет и последствий обстрелов Запорожской области.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры .

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Детали дела

"Также фигурант неоднократно через мессенджеры обменивался смс-сообщениями, где оправдывал, отрицал вооруженную агрессию России. В частности о том, что Запорожская область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вхождение в состав России", — говорится в сообщении.

По этому факту руководство Львовской областной прокуратуры направлено в суд обвинительного акта в отношении гражданина Украины по фактам государственной измены и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорифификации ее участников (ч. 2 ст. 111, ч. 2, 3 ст. 436-2 УК Украины).

Напомним, мы ранее писали, что на Львовщине правоохранители задержали женщину, которая в социальных сетях отрицала вооруженную агрессию России против Украины и распространяла сообщения, в которых сочувствовала потерям вооруженных сил России. Жители Львовщины назначены наказание  — 5 лет лишения свободы.

Также СБУ установила очередного предателя Родины, им оказался 46-летний житель Львовщины. Мужчина добровольно присоединился к террористической организации одной из квазиреспублик и воевал в составе 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР".

Кроме того, мы ранее писали, что Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, открыто поддерживавших вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимавшихся агитацией в российских соцсетях.

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