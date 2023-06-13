Співчувала росіянам та підтримувала війну: на Львівщині затримали пропагандистку

Руки жінки в наручниках. Фото: pixabay

На Львівщині правоохоронці затримали жінку, яка в соціальних мережаж заперечувала збройну агресії Росії проти України та поширювала дописи, в яких співчувала втратам збройних сил росії. Мешканці Львівщини призначено покарання — 5 років позбавлення волі.

Про це інформує преесслужба Львівської обласної прокуратури.

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Деталі справи

"Прокурори в суді довели, що минулого року засуджена у соцмережі "Однокласники", поширювала публікації, які містять пропаганду війни. У своїх дописах жінка називала українців фашистами, з якими необхідно боротися. У розповсюдженому контенті пенсіонерка виправдовувала злочинні дії окупантів. Окрім того, фігурантка публікувала зображення президента та військових рф, їх символіку воєнного вторгнення — літери виконані в кольорах георгіївської стрічки, прапор окупантів", — йдеться у повідомленні.

За рішенням суду мешканку Львівщини визнано винною за фактами порушення рівноправності громадян залежно від їх національної належності, пропаганди війни та виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікації її учасників.

Нагадаємо, ми раніше писали, Служба безпеки викрила у Львові та області двох чоловіків, які відкрито підтримували збройну агресію Росії проти України, ще й займалися агітацією у російських соцмережах.

Також, СБУ встановила чергового зрадника Батьківщини, ним виявився 46-річний мешканець Львівщини. Чоловік добровільно приєднався до терористичної організації однієї з квазіреспублік та воював в складі 1-го армійського корпусу народної міліції "ДНР".