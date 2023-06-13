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Сочувствовала россиянам и поддерживала войну: во Львовской области задержали пропагандистку

13 июня 2023 16:25
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Марта Байдака
Журналист
Сочувствовала россиянам и поддерживала войну: во Львовской области задержали пропагандистку
Руки женщины в наручниках. Фото: pixabay
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На Львовщине правоохранители задержали женщину, которая в социальных сетях отрицала вооруженную агрессию России против Украины и распространяла сообщения, в которых сочувствовала потерям вооруженных сил России. Жительнице Львовщины назначено наказание — 5 лет лишения свободы.

Об этом информирует пресс-служба Львовской областной прокуратуры .

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"Прокуроры в суде доказали, что в прошлом году осужденная в соцсети "Одноклассники" распространяла публикации, содержащие пропаганду войны. В своих сообщениях женщина называла украинцев фашистами, с которыми необходимо бороться. В распространенном контенте пенсионерка оправдывала преступные действия оккупантов, публиковала изображения президента и военных РФ, их символику военного вторжения — буквы, выполненные в цветах георгиевской ленты, флаг оккупантов», — говорится в сообщении.

По решению суда жительница Львовщины признана виновной по фактам нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, пропаганды войны и оправдания, признания правомерной, отрицания вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Напомним, мы ранее писали, Служба безопасности разоблачила во Львове и области двух мужчин, открыто поддерживавших вооруженную агрессию России против Украины, еще и занимавшихся агитацией в российских соцсетях.

Также СБУ установила очередного предателя Родины, им оказался 46-летний житель Львовщины. Мужчина добровольно присоединился к террористической организации одной из квазиреспублик и воевал в составе 1-го армейского корпуса народной милиции "ДНР".

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