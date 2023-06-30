Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Колишній голова районного суду на Львівщині незаконно підписав документи arrow

Колишній голова районного суду на Львівщині незаконно підписав документи

30 червня 2023 12:04
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст
Колишній голова районного суду на Львівщині незаконно підписав документи
Суддівський молоток. Фото: Pexels
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

За даними слідства, колишньому голові суду одного із районних судів Львівської області повідомлено про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Він незаконно видав два рішення суду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Читайте також:

Деталі справи

"Він склав та підписав фіктивні рішення про визнання права власності на два нерухомі об’єкти. Внаслідок цього вони незаконно вибули із права власності територіальної громади міста. Мова йде про приміщення загальною площею 220 кв м, що знаходяться на одній із центральних вулиць Львова. Їх орієнтовна вартість становить близько 6 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Прокурори повідомляють, що рішення судді дали можливість зареєструвати право власності на приміщення. Після того їх передали до статутного капіталу товариства, бенефіціарними власниками якого є громадяни Росії.

Підозрюваний суддя зараз вже звільнений із посади, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури Львова йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 ККУ, запобіжного заходу ще не обрали.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові, за даними Франківської окружної прокуратури міста Львова, 39-річній жінці повідомлено про підозру за фактами шахрайства. Жителька Львівщини незаконно отримувала грошову допомогу для ВПО  — 35 тисяч гривень. 

Також, ми раніше писали, що на Львівщині затримали  чоловіка, який продавав ручні гранати. Як повідомили правоохоронці, 48-річний мешканець Стрийщини незаконно зберігав та продавав бойові припаси. Слідством встановили, що чоловік за 5 тисяч гривень продав місцевому мешканцю дві ручні гранати.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз