Колишній голова районного суду на Львівщині незаконно підписав документи

Суддівський молоток. Фото: Pexels

За даними слідства, колишньому голові суду одного із районних судів Львівської області повідомлено про підозру за фактами зловживання службовим становищем та службового підроблення. Він незаконно видав два рішення суду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

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Деталі справи

"Він склав та підписав фіктивні рішення про визнання права власності на два нерухомі об’єкти. Внаслідок цього вони незаконно вибули із права власності територіальної громади міста. Мова йде про приміщення загальною площею 220 кв м, що знаходяться на одній із центральних вулиць Львова. Їх орієнтовна вартість становить близько 6 млн грн", — йдеться у повідомленні.

Прокурори повідомляють, що рішення судді дали можливість зареєструвати право власності на приміщення. Після того їх передали до статутного капіталу товариства, бенефіціарними власниками якого є громадяни Росії.

Підозрюваний суддя зараз вже звільнений із посади, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури Львова йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366 ККУ, запобіжного заходу ще не обрали.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Львові, за даними Франківської окружної прокуратури міста Львова, 39-річній жінці повідомлено про підозру за фактами шахрайства. Жителька Львівщини незаконно отримувала грошову допомогу для ВПО — 35 тисяч гривень.

Також, ми раніше писали, що на Львівщині затримали чоловіка, який продавав ручні гранати. Як повідомили правоохоронці, 48-річний мешканець Стрийщини незаконно зберігав та продавав бойові припаси. Слідством встановили, що чоловік за 5 тисяч гривень продав місцевому мешканцю дві ручні гранати.